تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پلی وایتال دلیجان اصفهان به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال بانوان در راستای آماده‌سازی و افزایش هماهنگی بازیکنان، در دیداری دوستانه به مصاف تیم پلی وایتال دلیجان اصفهان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در این دیدار، مهتاب بنایی و فهیمه قنبری گل‌های تیم ملی را به ثمر رساندند تا شاگردان شهرزاد مظفر با کسب یک پیروزی دیگر، روند آماده‌سازی خود را ادامه دهند.

این مسابقه در چارچوب برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی برگزار شد و کادر فنی نیز عملکرد بازیکنان را مورد ارزیابی قرار داد.