در جریان بازرسی از ۹ واحد صنفی در شهرستان مهریز، ۶ پرونده تخلفات صنفی برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و یک واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دادستان مهریز از تداوم بازرسی و رصد بازار این شهرستان به‌صورت مستمر و هفتگی خبر داد.



محمدحسین دهقان گفت: در جریان این بازدید‌ها از ۹ واحد صنفی بازرسی شد که برای ۶ واحد، پرونده تخلفات صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.



وی افزود: همچنین یک واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی مهروموم شد.



دادستان مهریز تأکید کرد: با هرگونه کم‌فروشی و گران‌فروشی، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، خدمات فنی و سایر موارد، برخورد قانونی خواهد شد و در این زمینه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.



داود دریس رئیس اتاق اصناف مهریز نیز از شهروندان خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اتاق اصناف گزارش و شکایت خود را ثبت کنند.



رصد و بازرسی از واحد‌های صنفی مهریز با هدف نظارت بر قیمت، نحوه عرضه کالا و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.