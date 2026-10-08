رکاب زنی ورزشکار اردبیلی از اردبیل تا بارگاه امام رضا (ع)
حافظ صادقی گرجان، بازنشسته صدا و سیما و فعال حوزه ورزش، پس از پیمودن مسافتی ۹۸۰۰ کیلومتری در ۸ مرحله مختلف، سرانجام به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حافظ صادقی گرجان، با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه، تجلیل از جبهه مقاومت و تقویت پیوند میان استان های مختلف کشور،فاصله اردبیل تا بارگاه امام رضا (ع) را رکاب زد.
ورزشکار اردبیلی با عبور از ۳۱ استان ایران، مسیرهای مختلفی را پشت سر گذاشت. وی در مرحله پایانی این سفر، مسیر محل شهادت حضرت امام خامنه ای در خیابان شهید کشور دوست تا بارگاه امام رضا (ع) را با شعار «انا علی العهد - ایران امام رضا (ع) - خون خواه و جان فدا» پیمود و به مشهد مقدس رسید.