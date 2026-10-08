رکاب‌ زنی ورزشکار اردبیلی از اردبیل تا بارگاه امام رضا (ع)

حافظ صادقی گرجان، بازنشسته صدا و سیما و فعال حوزه ورزش، پس از پیمودن مسافتی ۹۸۰۰ کیلومتری در ۸ مرحله مختلف، سرانجام به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس رسید.