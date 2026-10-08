به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تصاویر ثبت‌شده از حضور پنج روباه در یکی از محله‌های فاز ۱۱ پردیس، توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.در این تصاویر، روباه‌ها در حال بازیگوشی و جست‌وجو در یکی از محله های فاز ۱۱ دیده می‌شوند.

نزدیک‌شدن حیات‌وحش به مناطق مسکونی، در سال‌های اخیر به یکی از صحنه‌های قابل توجه در پردیس تبدیل شده است. کارشناسان محیط‌زیست توصیه می‌کنند شهروندان از نزدیک‌شدن به روباه‌ها و غذا دادن به آنها خودداری کنند.

همچنین در صورت مشاهده حیوانات وحشی در محدوده‌های مسکونی، بهتر است موضوع به محیط‌زیست یا دستگاه‌های امدادی اطلاع داده شود.

این تصاویر، جلوه‌ای متفاوت از همزیستی حیات‌وحش با زندگی شهری در پردیس را به تصویر کشیده است.