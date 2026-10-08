تیم‌های نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور به تساوی رضایت دادند.

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، رضایت ذوب آهن و نساجی به تساوی

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، رضایت ذوب آهن و نساجی به تساوی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه شهید وطنی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.

امیرمسعود سرآبادانی (۸۲) برای نساجی/ رحمان جعفری (۱۸) برای ذوب‌آهن گلزنی کردند.

ذوب‌آهن در دقیقه ۱۸ روی اشتباه جعفرپور به گل رسید و رحمان جعفری موفق شد دروازه نساجی را باز کند تا نماینده اصفهان نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

نساجی در دقیقه ۸۲ توانست پاسخ گل حریف را بدهد. پوریا سرآبادانی گل تساوی تیم مازندرانی را به ثمر رساند تا بازی یک بر یک شود.

ذوب‌آهن در دقیقه ۸۴ بار دیگر به گل رسید، اما گل کاظمی به دلیل خطای مهاجم روی دروازه‌بان مردود اعلام شد.

در نهایت نساجی و ذوب‌آهن به تساوی یک بر یک رضایت دادند و امتیازات این دیدار را تقسیم کردند.

تیم فوتبال نساجی با ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت و ذوب آهن اصفهان با هفت امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول ایستاد.