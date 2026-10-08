به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام بهرامی در دیدار با امام جمعه و علمای اهل سنت شهرستان سیریک، با اشاره به ناکامی دشمن در تقابل نظامی با جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب را برنامه اصلی استکبار عنوان کرد.

وی گفت: دشمن به دلیل حضور هوشیارانه مردم و رزمندگان در منطقه، جرئت پیاده‌سازی نیروی زمینی را ندارد و اکنون تلاش می‌کند با تفرقه‌افکنی، انسجام ملی و اسلامی را خدشه‌دار کند؛ اما این توطئه تاکنون با بیداری علما و روحانیون با شکست مواجه شده است.

حجت‌الاسلام بهرامی با یادآوری همراهی علمای اهل سنت با نظام اسلامی از حوادث کردستان و دوران دفاع مقدس تاکنون و تقدیم شهدای پرشمار در این مسیر افزود: جهاد تبیین که در سال‌های اخیر مورد تأکید ویژه قرار داشته است، می‌تواند توطئه ناامیدسازی مردم را خنثی کند.

وی سه عنصر «مردم، دین و مکتب و ولایت» را از عناصر اساسی نظام اسلامی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این عناصر توانسته است در برابر تهدید‌ها ایستادگی و استقلال خود را حفظ کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا اشاره کرد و گفت: رزمندگان مازندرانی که در دوران دفاع مقدس سخت‌ترین مأموریت‌ها را می‌پذیرفتند، امروز نیز حفاظت از منطقه‌ای حساس به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر در جنوب کشور را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به تقابل جبهه حق با ائتلاف آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل افزود: با هوشیاری مردم بومی منطقه و اقتدار نیرو‌های مسلح شامل ارتش، سپاه، بسیج و فراجا، استکبار جهانی در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

وی با مرور سابقه لشکر ۲۵ کربلا در دفاع مقدس و دفاع از حرم در سوریه و عراق، از جمله حماسه بوکمال، گفت: این لشکر خط‌شکن در دوران دفاع مقدس حدود ۱۶ عملیات خاص از جمله عملیات والفجر ۸ و عبور از اروندرود را با موفقیت اجرا کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا افزود: همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله با وجود حمایت‌های همه‌جانبه تسلیحاتی، شیمیایی و مالی شرق، غرب و کشور‌های عربی از صدام، مردم ایران اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور کم شود، امروز نیز با همان روحیه مقاومت، اجازه هیچ‌گونه نفوذی به دشمن داده نخواهد شد.

حجت‌الاسلام بهرامی در پایان گفت: تقدیم حدود ۴۰۰ شهید طلبه و روحانی از استان مازندران در راه دفاع از اسلام و انقلاب، گواهی روشن بر پیشگامی روحانیت در این مسیر است.