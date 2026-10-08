به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جشن روز جهانی کودک با هدف ایجاد نشاط و شادابی و توجه به نیازهای روحی و اجتماعی فرزندان مددجویان و با حضور جمعی از مسئولان، خیران و خانواده‌ های مددجویان در قوچان برگزار شد.

رئیس دادگستری قوچان در این مراسم با تأکید بر اهمیت توجه به تربیت و آینده کودکان گفت: فرزندان مددجویان به دلیل شرایط خانوادگی، بیش از دیگران نیازمند حمایت و توجه اجتماعی هستند و نباید مشکلات خانواده، آینده آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

ولی‌ دخت با اشاره به اهمیت تربیت دینی و اخلاقی فرزندان افزود: محبت به پیامبر اکرم (ص)، اهل‌ بیت (ع) و انس با قرآن از آموزه‌ هایی است که می‌ تواند در مسیر رشد و سعادت کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

دادستان قوچان نیز گفت: جشن روز جهانی کودک ویژه فرزندان مددجویان برای چهارمین سال در قوچان برگزار شد؛ برنامه‌ ای که به گفته وی برای نخستین بار در کشور از این شهرستان آغاز شده است.

پورآریا افزود: در شش ماه گذشته با همکاری انجمن حمایت از زندانیان و خیران، اقدامات مختلفی برای حمایت از خانواده‌ های مددجویان انجام شده که از جمله آن می‌ توان به کمک‌ های معیشتی و حمایت از خانواده‌ ها و همچنین اعطای مرخصی تشویقی به مددجویان اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات اصلاحی، حمایتی و پیشگیرانه، زمینه‌ ای فراهم شود که شاهد کاهش ورود افراد به زندان و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان باشیم.

معاون مدیرکل زندان‌ های خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه مأموریت زندان‌ ها تنها نگهداری زندانیان نیست، اظهار کرد: در کنار اجرای احکام و تأمین امنیت، توجه به خانواده‌ ها و به‌ ویژه فرزندان زندانیان از اولویت‌ های مجموعه زندان‌ هاست.

کیانی افزود: هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط اقتصادی یا خانوادگی از فرصت رشد، تحصیل و داشتن آینده‌ ای روشن محروم شود.

وی گفت: در سطح استان خراسان رضوی حدود ۴ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز از فرزندان زندانیان در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت انجمن‌ های حمایت از زندانیان و خیران قرار دارند.

در این مراسم همچنین مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان با اشاره به اقدامات این انجمن در حمایت از خانواده‌ های مددجویان، بر استمرار حمایت‌ های معیشتی، فرهنگی و اجتماعی از این خانواده‌ ها و به‌ ویژه فرزندان آنان تأکید کرد.

در ادامه این جشن، برنامه‌ های شاد و فرهنگی برای کودکان اجرا و از فرزندان مددجویان با اهدای هدایا تجلیل شد.

برگزاری این مراسم، فرصتی برای تأکید دوباره بر مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ های متولی، خیران و نهادهای حمایتی در قبال خانواده‌ های زندانیان و فراهم کردن زمینه رشد، تحصیل و آینده‌ ای سالم برای فرزندان آنان بود.