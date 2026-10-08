جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با رزمندگان در هرمزگان گفت: بسیجیان قهرمان و جان‌برکف، همواره در صحنه‌های مختلف برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم حضور داشته‌اند و این آمادگی نشان‌دهنده عزم و اراده مردم هرمزگان برای صیانت از ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرلشکر ایزدی افزود: تاریخ هرمزگان، تاریخ دلیرمردانی است که در برابر بیگانگان ایستادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پشتوانه این حرکت تاریخی، مردم و بسیجیان جان‌برکف هستند گفت: امروز در سراسر استان هرمزگان شاهد حضور پرشور و آمادگی ارزشمند بسیجیان در حوزه‌های دفاعی و امنیتی هستیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بسیجیان قهرمان و جان‌برکف، همواره در صحنه‌های مختلف برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم حضور داشته‌اند و این آمادگی نشان‌دهنده عزم و اراده مردم هرمزگان برای صیانت از ایران اسلامی است.

سرلشکر ایزدی افزود: ملت ایران و مردم هرمزگان یک پیکره واحد هستند و همگی برای دفاع از کشور، امنیت ملی و آرمان‌های اسلامی آمادگی دارند.