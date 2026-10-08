به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌ مقدم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی، در این مراسم با تأکید بر اهمیت تربیت دینی و معرفتی دانشجویان، گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر نقش علمی و آموزشی، در پرورش نسل متعهد، آگاه و برخوردار از بینش دینی و انقلابی نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به رویکرد تربیتی، آموزشی و جهاد علمی‌فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها را تبیین اسلام ناب محمدی، تقویت بنیان‌های اعتقادی دانشجویان و تربیت نیرو‌های توانمند و اثرگذار در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی است.

ایمانی‌مقدم افزود: حضور دانشجویان متعهد و فرهیخته در چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق معرفت دینی، ارتقای بینش فرهنگی و تقویت نقش‌آفرینی نسل جوان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری میان حوزه و دانشگاه تأکید کرد و ادامه داد: هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و تربیتی این دو نهاد می‌تواند در پاسخ‌گویی به نیاز‌های فکری و فرهنگی جامعه و پرورش دانشجویان آگاه و مسئولیت‌پذیر مؤثر باشد.

در این مراسم، ۸۰ نفر از دانشجویان متعهد و فرهیخته در قالب دوره جدید طرح تربیتی دانشجویان علوم اسلامی حضور یافتند و برنامه‌های این دوره با هدف تقویت مبانی معرفتی و ارتقای توانمندی‌های علمی و فرهنگی دانشجویان آغاز شد.