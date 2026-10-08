۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر فرصتی برای بازخوانی جایگاه روستا به عنوان کانون بی‌بدیل تولید و ثروت در کشور است وبرای ماندگاری جمعیت در روستاها، واگذاری اراضی برای ایجاد واحد‌های تولیدی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ بخشدار مرکزی رفسنجان در حاشیه بازدید از روستای عباس‌آباد حاجی و واحد‌های تولیدی و اشتغال‌زایی این روستا، با اشاره به ظرفیت‌های روستای عباس‌آباد حاجی افزود: این روستا با حدود ۳۱۰۰ نفر جمعیت در ۳ کیلومتری شهر رفسنجان قرار دارد

علی محمدی‌بهجت، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید ثروت را از رویکرد‌های مهم برشمرد و گفت: هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاهاست و در زمینه واگذاری اراضی برای ایجاد واحد‌های تولیدی در بخش مرکزی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی ادامه داد: بخشی از متقاضیان سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، با وجود برخورداری از سرمایه، در مسیر دیوانسالاری، دریافت مجوز‌های لازم و اخذ تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستند؛ از این رو بخشداری مرکزی از مرحله ارائه مشاوره و بررسی طرح تا معرفی به کمیسیون‌ها و کارگروه‌های فرمانداری و پیگیری دریافت تسهیلات بانکی، در کنار سرمایه‌گذاران قرار دارد.

بخشدار مرکزی رفسنجان خاطرنشان کرد: طرح‌ها در بخشداری جمع‌آوری، بررسی و بازاریابی می‌شوند و پس از تکمیل اطلاعات و جمع‌بندی، برای بررسی به کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مربوط در فرمانداری ارجاع و روند صدور و پرداخت تسهیلات نیز از طریق رایزنی با بانک‌ها پیگیری می‌شود تا متقاضیان با مراجعات مکرر و مشکلات اداری مواجه نشوند.