به مناسبت رویداد ملی«ایران جان_ مرکزی ایران»، کارگاه طراحی پوستر، آثار تجسمی و گرافیکی در خانه تاریخی محسنی اراکی برگزار و سه اثر برتر انتخاب شد.

کارگاه طراحی پوستر، آثار تجسمی و گرافیکی ویژه رویداد ملی «ایران جان_ مرکزی ایران»

کارگاه طراحی پوستر، آثار تجسمی و گرافیکی ویژه رویداد ملی «ایران جان_ مرکزی ایران»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارگاه طراحی پوستر، آثار تجسمی و گرافیکی به مناسبت رویداد ملی «ایران جان_ مرکزی ایران» در خانه تاریخی محسنی اراکی برگزار و سه اثر برتر انتخاب شد.

رئیس حوزه هنری استان گفت: در این کارگاه بیش از ۴۰ هنرمند حدود ۱۱۰ اثر خلق کردند که ماحصل آن طرح‌های گرافیکی است که به هویت استان پرداخته و هنرمندانی که نقش آفرینی کردند خود هم مخاطب و هم تولید کننده محتوا هستند و این آثار در رویداد " ایران جان_ مرکزی ایران" در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

مدیر کل صدا و سیمای استان هم رویداد ملی ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان و سبک زندگی و آداب و رسوم و سُنن مردمان دیار آفتاب عنوان کرد و گفت: امروز زمینه‌ای فراهم شده تا هنرمندان به خلق آثار تجسمی خود در ابعاد مختلف بپردازند و پس داوری سه اثر بعنوان آثار برتر معرفی شدند.

حسن نجمی از هنرمندان استان در همه ابعاد هنری اعم از شعر و موسیقی، تجسمی و خلق آثار مختلف خواست تا به خلق آثار در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان در قالب هنر بپردازند و انشا الله که با همکاری همه نخبگان، هنرمندان، فرهیختگان و مردم بهترین روایت را از استان مرکزی در قاب رویداد ملی " ایران حان_ مرکزی ایران" داشته باشیم.