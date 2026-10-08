دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی با تساوی به پایان رسید.

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، توقف آلومینیوم مقابل ملوان در اراک

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، توقف آلومینیوم مقابل ملوان در اراک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

بهرام گودرزی (۵۴) برای آلومینیوم و عرفان شهریاری (۷) برای ملوان گلزنی کردند.

در جدول آلومینیوم ۱۳ امتیازی شد و در رده چهارم قرار گرفت و در مقابل ملوان با ۸ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد.