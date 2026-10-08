وزیر آموزش و پرورش در سفر به نهبندان از تخصیص۱۲ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات مدارس مناطق مرزی خراسان جنوبی خبرداد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، وزیر آموزش و پرورش در شواری آموزش و پرورش مناطق مرزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا هوشمند سازی مدارس مناطق مرزی به ۵۰ درصد برسد، گفت: به زودی برای مدارسی که در این مناطق آسفالت و ایزوگام نیستند، اعتبار اختصاص می‌یابد.

کاظمی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مناطق مرزی از بودجه‌های مراکز کشور اختصاص می دهیم، افزود: برنامه ریزی شده تا سامانه‌های خورشیدی در این مناطق به ۱۰۰ مدرسه افزایش یابد .

استاندارخراسان جنوبی هم در این شورا گفت: از ۱۵ همت اعتبار عمرانی سفر رئیس‌جمهور به استان حدود ۲ همت آن مربوط به حوزه آموزش و پرورش است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه هم گفت: در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، موضوع تجهیزات مدارس است که در مناطق مرزی باید بیشتر توجه شود.

نخعی یکی دیگر از مطالبات خراسان جنوبی را رسیدگی به وضعیت تغذیه دانش‌آموزان عنوان کرد وافزود: در برخی مناطق با سوءتغذیه دانش‌آموزان رو به رو هستیم که انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نیز حمایت کند.

وزیر آموزش و پرورش در بازدید از اردوگاه فرهنگی تربیتی قندآب نهبندان هم بیش از ۵ میلیارد تومان به بهسازی آن تخصیص داد.

بازدید از محل احداث خانه معلم، آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه‌ی با معماری اسلامی و بومی و غبار روبی گلزار شهدا از دیگر برنامه‌های وی در نهبندان بود.

کاظمی در بازدید از طرح‌های نیمه تمام آموزشی در سربیشه هم قول تخصیص اعتبار برای تکمیل آن را داد.