جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زندگی شهید تنگسیری سراسر خدمت، مجاهدت و انجام تکلیف بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرلشکر ایزدی در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید علیرضا تنگسیری افزود: این شهید پرورش‌یافته مکتب انقلاب اسلامی همواره برای اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی با قوت و اخلاص تلاش می‌کرد.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه در جنگ رمضان گفت: رزمندگان اسلام و به‌ویژه رزمندگان نیروی دریایی سپاه با صلابت و اقتدار در میدان حضور یافتند و شهید تنگسیری به عنوان فرمانده این عملیات، نقش مهمی در هدایت این حماسه ایفا کرد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در این منطقه، جلوه‌ای از اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و نام شهید تنگسیری را به عنوان فرمانده‌ای شجاع، مخلص و ولایتمدار در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد.

سرلشکر ایزدی افزود: امروز نیز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه، ارتش و بسیج با تکیه بر ایمان، ایثار و روحیه جهادی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده‌اند و این ایستادگی، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام جبهه مقاومت و نیرو‌های مسلح کشور است.