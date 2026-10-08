پیکر زنده‌یاد یحیی صادقی‌مقدم، هنرمند پیشکسوت گیلانی و ایفاگر نقش ماندگار «مش رجب» در رشت تشییع و در قطعه هنرمندان باغ رضوان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مراسم تشییع پیکر این هنرمند ۷۷ ساله با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، پیشکسوتان و مردم از مقابل تئاتر شهر رشت برگزار شد.

یحیی صادقی‌مقدم پس از تحمل دوره‌ای بیماری در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت.

وی از چهره‌های شناخته شده هنر گیلان بود که با ایفای نقش «مش رجب» و بهره‌گیری از زبان گیلکی، خاطرات ماندگاری برای مردم این استان به جا گذاشت.