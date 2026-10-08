به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون جذب مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در بردسکن گفت: تعهد استان امسال به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان تعیین شده و تا کنون ۴۰ درصد از این تعهد محقق شده است.

علی شیری در نشست با امام جمعه و اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بردسکن با اشاره به فعالیت‌ های مدیران موکب ها در مناسبت‌ های مختلف افزود: با پیگیری معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین و رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، از مدیران موکب های فعال در سطح استان خراسان رضوی در جلسات جداگانه تجلیل شد.

شیری با بیان اینکه محور شهید مدرس شامل ۱۱ شهرستان استان خراسان رضوی است، گفت: در این جلسات از بیش از ۲۰ نفر از مدیران موکب که در مراسم تشییع شهدا، ایام اربعین و دهه آخر ماه صفر فعالیت داشتند، تجلیل شد و در شهرستان بردسکن نیز از علی‌ اصغر مفتوحی، مدیر موکب سید الشهدا این شهرستان قدردانی شد.

وی تعهد شهرستان بردسکن را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تعامل و هماهنگی در شهرستان بردسکن بسیار چشمگیر است و همه مجموعه مدیریتی شهرستان برای تحقق تعهدات ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات پای کار هستند.

صحن حضرت زینب (س) در کربلا به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده است

معاون جذب مشارکت‌ های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با اشاره به طرح های ملی این ستاد گفت: یکی از طرح های مهم در حال اجرا، ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلاست که هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شیری با اشاره به ادامه اجرای طرح «نذر کاشی برای اموات» گفت: طرح «کاشی به یاد امام شهید» نیز در خراسان رضوی در حال اجراست که با استقبال بسیار چشمگیر مردم همراه شده است.

وی افزود: مردم خراسان رضوی ارادت خود را به امام شهید، آیت‌ الله العظمی خامنه‌ ای، نشان داده اند و همچنان از این طرح استقبال می‌ کنند.

اعزام نیروهای متخصص به عتبات عالیات

شیری با اشاره به طرح اعزام نیروی کار متخصص به کشور عراق اظهار کرد: بر اساس نیاز طرح های عتبات عالیات، افراد دارای مهارت و تخصص به صورت دوره‌ های یک‌ ماهه به کربلا و دیگر عتبات عالیات اعزام می‌ شوند.

وی افزود: استقبال از این طرح بسیار خوب بوده است و افراد دارای تخصص‌ های فنی و مهارتی، متناسب با نیاز طرح ها به عراق اعزام می‌ شوند و هم اکنون نیز تعداد زیادی از افراد متخصص در صف انتظار اعزام قرار دارند.

معاون جذب مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی همچنین به فعالیت مجمع خیرین حرم‌ساز استان اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم‌ نامه منعقدشده میان مجمع خیرین حرم‌ ساز و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، تعهد این مجمع در یک دوره دو ساله ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

شیری ادامه داد: تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این تعهد در قالب تفاهم‌ نامه انجام شده است.