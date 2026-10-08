تشکیل نشست‌های نسل زد، نخستین گام رسمی دولت برای ورود نسل جدید به عرصه تصمیم‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست مشترک نسل z و شورای اجتماعی استان گفت: تشکیل نشست‌های نسل زد، نخستین گام رسمی دولت برای ورود نسل جدید به عرصه تصمیم‌سازی است.

علامه عزیزی افزود: این طرح با وجود برخی نواقص، در ابتدای مسیر قرار دارد و اصلاحات لازم برای تقویت آن انجام خواهد شد.

استاندار مرکزی هم گفت: جوانان حق دارند پرسشگر باشند و شنیدن پاسخ، بدیهی‌ترین حق آنان در تعامل با حاکمیت است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: هدف از تشکیل این نشست، شناخت مطالبات و توانمندی‌های نسل نوجوان و جوان و استفاده از ظرفیت مشورتی، علمی و پژوهشی آنان برای حل مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.