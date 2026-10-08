استاندار زنجان گفت: احیای تعاونی‌های راکد، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی باید با هدف تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد استان دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحسن صادقی در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان، با تبریک موفقیت اتاق تعاون زنجان و کسب رتبه دوم کشور در ارزیابی تعاونی‌ها، گفت: کسب این رتبه در سطح ملی و در میان ۳۱ استان کشور، بر اساس شاخص‌های نظام ارزیابی تعاونی‌ها، مایه افتخار استان است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: تعاون در قانون اساسی یکی از سه رکن نظام اقتصادی کشور در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی است و تعاونی‌ها در برهه‌های مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در حل مسائل و تسهیل امور مردم ایفا کرده‌اند.

استاندار زنجان با بیان اینکه تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، نقش مؤثری در تأمین نیاز اقشار مختلف داشته‌اند، گفت: تعاونی‌های مسکن در مقاطعی، به‌ویژه برای فرهنگیان و سایر اقشار، زمینه خانه‌دار شدن تعداد زیادی از مردم را فراهم کردند؛ با این حال، لازم است مجموعه تعاون و تعاونی‌های فعال، تاریخ فعالیت، موفقیت‌ها، مشکلات انباشته و چالش‌های خود را مورد ارزیابی جدی قرار دهند.

صادقی با اشاره به تحولات گسترده در عرصه اقتصاد، فناوری، تجارت و هوش مصنوعی ادامه داد: تعاونی‌ها برای حضور مؤثر در فضای رقابتی امروز، نیازمند بازنگری در مدل‌های فعالیت، تأمین مالی و مدیریت هستند و نباید اجازه داد بخش تعاون از تحولات جدید اقتصادی و رقابت در بازار‌های داخلی و جهانی عقب بماند.

وی بر ضرورت استفاده از تجربه‌های گذشته در مسیر آینده تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: باید گروه‌های حرفه‌ای و تخصصی برای ارزیابی مسیر طی‌شده تشکیل شود تا ضمن شناسایی راه‌هایی که در گذشته نتیجه‌بخش نبوده‌اند، از تکرار تجربه‌های ناموفق جلوگیری شود.

استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در بخش تعاون اظهار کرد: مردم سرمایه‌های خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهند و معمولاً در امور مدیریتی آنها دخالت مستقیم ندارند؛ بنابراین مدیران تعاونی‌ها در قبال این سرمایه عمومی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید نسبت به عملکرد و مسیر حرکت تعاونی‌ها پاسخگو باشند.

صادقی با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق گذشته افزود: مشکلات انباشته‌شده در برخی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد گذشته و آسیب‌شناسی دقیق باید در دستور کار قرار گیرد تا مسیر آینده بر اساس تجربه‌های واقعی و درس‌آموخته‌های گذشته ترسیم شود.

وی بر ضرورت انتقال تجربه میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: تعاونی‌های استان زنجان نباید خود را یک جزیره استانی ببینند؛ اگر تعاونی موفقی در استان‌های دیگر وجود دارد، باید دلایل موفقیت آن شناسایی و تجربه‌های موفق به استان منتقل شود و زنجان نیز تجربه‌های موفق خود را در اختیار سایر استان‌ها قرار دهد.

استاندار زنجان آیین تجلیل از تعاونی‌های برتر را فرصتی برای معرفی الگو‌های موفق دانست و افزود: معرفی توانمندی‌های عینی تعاونی‌های موفق می‌تواند به توسعه فرهنگ تعاون در جامعه کمک کند و این رویداد باید فرصتی برای بازخوانی نقش تعاونی‌ها، آسیب‌شناسی صادقانه موانع و ترسیم افق‌های پیش‌رو باشد.

صادقی با اشاره به ویژگی‌های بخش تعاون در اقتصاد ایران گفت: بخش تعاون، بخش نجیب و مؤمن اقتصاد ایران است که بدون هیاهو و با اتکا به سرمایه‌های مردمی، در حوزه تولید، اشتغال و حفظ آرامش اقتصادی فعالیت می‌کند؛ البته ممکن است در میان تعاونی‌ها مواردی وجود داشته باشد که با این ویژگی‌ها فاصله داشته باشند، اما این موضوع نباید ویژگی‌های مثبت بخش عمده تعاونی‌ها را نادیده بگیرد.

وی با اشاره به سهم هدف‌گذاری‌شده بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: باید بررسی کنیم که چرا با گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی بخش تعاون و هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی، همچنان با این هدف فاصله داریم و با اتکا به ذخیره دانایی و تجربه فعالان این بخش، مسیر‌های تحقق این هدف را هموار کنیم.

استاندار زنجان، پیوند دادن مشارکت حداکثری مردم با توزیع عادلانه ثروت را از کارکرد‌های مهم تعاون دانست و گفت: در الگوی تعاونی، هر عضو دارای یک رأی است و این سازوکار می‌تواند از تمرکز و انحصار جلوگیری کند و منافع فعالیت اقتصادی را میان تعداد بیشتری از خانواده‌ها توزیع کند.

صادقی با تأکید بر ضرورت ایجاد مزیت‌های ملموس برای توسعه فرهنگ تعاون افزود: جذب سرمایه‌های مردم و تشویق کارآفرینان به فعالیت تعاونی، صرفاً با شعار امکان‌پذیر نیست و فعالیت تعاونی باید از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت و توجیه باشد.

وی ادامه داد: تأمین مالی ارزان‌قیمت، تخفیف‌های مالیاتی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در سند توسعه بخش تعاون، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد و این حمایت‌ها باید به عنوان حق قانونی و پیش‌نیاز مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه باشند.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون استان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، یک‌هزار و ۳۳۵ تعاونی فعال در ۱۵ رشته و ۱۱۰ گرایش در استان فعالیت دارند که سرمایه قابل توجهی را در اختیار دارند و علاوه بر سرمایه اقتصادی، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای استان محسوب می‌شوند.

صادقی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم توسط تعاونی‌ها و فعالیت تعاونی‌های برتر در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت این بخش برای ارزش‌آفرینی است و باید زمینه حضور این مجموعه‌ها در بازار‌های ملی و جهانی بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت ثبت فعالیت‌های تجاری تعاونی‌ها در داخل استان گفت: بخشی از صادرات تعاونی‌های استان از گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود که این موضوع در آمار‌های استانی بازتاب پیدا نمی‌کند. همچنین گردش مالی برخی شرکت‌ها در خارج از استان انجام می‌شود و این مسئله نیز بر عملکرد اقتصادی استان اثر می‌گذارد؛ بنابراین باید موانع این موضوع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

استاندار زنجان، وجود تعاونی‌های راکد را یکی از مسائل قابل توجه بخش تعاون دانست و گفت: وجود تعداد قابل توجهی تعاونی راکد در استان قابل پذیرش نیست و لازم است وضعیت این تعاونی‌ها در شورای توسعه تعاون استان مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

صادقی افزود: باید مرکزی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر توسعه و احیای تعاونی‌های راکد دارای توجیه اقتصادی ایجاد شود تا با شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه بازگشت این تعاونی‌ها به چرخه فعالیت فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت آشنایی تعاونی‌ها با روش‌های جدید تأمین مالی تأکید کرد و گفت: مدل‌های جدید تأمین مالی در حال توسعه است و نظام بانکی نیز برای استفاده از این روش‌ها آمادگی‌هایی دارد؛ بنابراین لازم است آموزش و آشنایی مدیران تعاونی‌ها با سازوکار‌های جدید تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت صادراتی برخی محصولات تولیدی استان گفت: در برخی حوزه‌ها به مازاد تولید رسیده‌ایم که می‌توان از آن برای توسعه صادرات استفاده کرد. استان زنجان با وجود نداشتن مرز دریایی، در تولید محصولات شیلاتی رتبه چهارم کشور را دارد و سالانه حدود ۲۲ هزار تن ماهی سردابی و قزل‌آلا در استان تولید می‌شود که از محصولات مورد نیاز بازار‌های مختلف است.

صادقی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار این محصولات به انتقال سریع و تازه آنها نیاز دارد، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل هوایی می‌تواند زمینه توسعه صادرات این محصول را فراهم کند و این موضوع یکی از مزیت‌های قابل توجه استان است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید زمینه ورود تعاونی‌ها به حوزه‌های دارای مزیت استان و توسعه زنجیره‌های تولید و صادرات فراهم شود.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت ایفای کامل سهم تکلیفی نظام بانکی در بخش تعاون تأکید کرد و افزود: لازم است جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان بخش تعاون برگزار شود تا مسائل و مشکلات بانکی تعاونی‌ها به صورت مشخص مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

صادقی، هوشمندسازی فرایند‌ها در بستر سامانه جامع تعاون را نیز ضروری دانست و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریع‌تر در این مسیر حرکت کنیم، بسیاری از فرایند‌ها آسان‌تر خواهد شد. مشکلات سامانه‌ها نیز قابل حل است و باید برای رفع آنها اقدام کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد تعاونی‌ها ادامه داد: بر شفافیت عملکرد و ارائه گزارش‌های روشن به اعضای تعاونی‌ها تأکید دارم؛ زیرا سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه بخش تعاون است و آسیب دیدن این سرمایه می‌تواند پیامد‌هایی به مراتب بیشتر از زیان‌های اقتصادی داشته باشد.

استاندار زنجان همچنین رعایت اخلاق حرفه‌ای در رقابت میان تعاونی‌ها را ضروری دانست و گفت: تعاونی‌ها باید در فضای رقابتی، اخلاق حرفه‌ای و صنفی را رعایت کنند و زمینه‌ای فراهم شود که فرصت‌های فعالیت از یکدیگر گرفته نشود؛ چرا که با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان فعالیت و توسعه برای همه وجود دارد.

صادقی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های استان برای توسعه بازار‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، افزود: باید تلاش کنیم بازار‌های تعاونی‌های استان از زنجان فراتر رفته و به بازار‌های کشور و بازار‌های منطقه‌ای و جهانی متصل شود تا زمینه ایجاد یک بازی برد-برد و بهره‌مندی همه فعالان این بخش از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

در این آیین از ۱۸ شرکت تعاونی برتر استان زنجان تجلیل شد.