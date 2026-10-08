به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، تاکستان‌های استان قزوین با مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار هکتار و تولید سالانه ۳۰۰ تا ۳۴۰ هزار تن محصول، یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور محسوب می‌شوند. بخشی از این تولیدات هر ساله به فرآوری تبدیل شده و به محصولاتی نظیر آبغوره و شیره انگور اختصاص می‌یابد.

فرآیند سنتی و کیفیت محصول

تولید شیره انگور در این منطقه فرآیندی دقیق و حساس است که با آبگیری انگورهای باکیفیت آغاز می‌شود. در این روش، پس از صاف کردن آب انگور، مایع به دست آمده تحت حرارت قرار می‌گیرد تا به غلظت مناسب برسد.

کارشناسان معتقدند کیفیت نهایی شیره، مستقیماً به کیفیت انگور اولیه بستگی دارد.

نقش کشاورزان در ارتقای کیفیت

در سال‌های اخیر، مشارکت فعال کشاورزان در استفاده از سموم مجاز و زیستی، همچنین تغییر روش‌های کشت و حرکت به سمت داربستی کردن تاکستان‌ها، موجب افزایش کیفیت محصول نهایی شده است. این تغییرات در شیوه کشت، علاوه بر افزایش بهره‌وری، سلامت محصولات فرآوری شده را نیز تضمین کرده است.

بازار مصرف و اشتغال‌زایی

شیره تولیدی در تاکستان به دلیل مرغوبیت و درصد قند (شهد) بالا، مشتریان پر و پا قرصی در شهرهای شمالی کشور دارد و بخش عمده‌ای از آن به این مناطق ارسال می‌شود. هم‌اکنون علاوه بر واحدهای بزرگ‌تر، ۲۳ واحد مشاغل خانگی نیز در زمینه تولید و بسته‌بندی این محصول در منطقه فعال هستند که نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی ایفا می‌کنند.



