به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین والمسلمین رفیعی در بازدید از صدا و سبمای مرکز کردستان با اشاره به روحیه جهادی، مقاومت و ایثار کارکنان صداوسیمای کردستان گفت: استمرار پخش خبر و برنامه‌های زنده، با وجود آسیب‌ها و شرایط سخت، جلوه‌ای از روحیه جهادی و از خودگذشتگی کارکنان این مرکز است.

این مرکز بامداد پنجشنبه ۱۴ اسفند سال ۱۴۰۴ مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت و ۴ فرستنده این مرکز در مناطق مختلف به صورت کلی تخریب شد.