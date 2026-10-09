به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سومین دوره کشوری شبکه‌سازی آموزیاران توانا با حضور نمایندگان پنج استان کشور به میزبانی جمعیت هلال‌احمر استان فارس در در اردوگاه تفریحی فرهنگی اداره کار شهرستان سپیدان واقع در روستای گردشگری کمهر برگزار شد.

دوره ویژه شبکه‌سازی آموزیاران توانا در دوبخش برادران و خواهران، به مدت چهار روز در سپیدان برگزار شد و بیش از ۴۰۰ آموزیار از استان‌های اصفهان، یزد، بوشهر، چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و تمامی شهرستان‌های فارس در این دوره حضور داشتند.

سومین دوره کشوری شبکه‌سازی آموزیاران توانا با هدف تقویت توانمندی آموزیاران، توسعه ارتباط میان فعالان این حوزه و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌ای پویا و مستمر در حوزه فعالیت‌های آموزشی و جوانان جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

در این دوره، کارگاه‌های آموزشی و مهارتی با محوریت موضوعاتی از جمله شیوه‌های شبکه‌سازی، تولید محتوا، تقویت مهارت‌های ارتباطی و تعامل و دیگر مباحث مرتبط با فعالیت آموزیاران برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن فراگیری مهارت‌های جدید، به تبادل تجربه و شناسایی ظرفیت‌های مشترک پرداختند.