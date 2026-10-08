به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کلینیک تخصصی زخم بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک، با حضور جمعی از مسئولان و خیران سلامت به بهره‌برداری رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی زخم بیمارستان آیت الله خانساری اراک بر توسعه ظرفیت‌های علمی و درمانی بیمارستان با استفاده از دانش روز، سلول‌درمانی و ژن‌درمانی تأکید کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و گسترش ارتباطات علمی با مراکز تخصصی می‌تواند این بیمارستان را به مرکزی اثرگذار در تولید دانش و فناوری‌های نوین پزشکی تبدیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: این کلینیک با هدف ارائه خدمات تخصصی و نوین برای درمان زخم‌های دیابتی، زخم اندام‌ها و سوختگی راه‌اندازی شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ بیمار به این کلینیک مراجعه می‌کنند و خدماتی مانند سلول‌درمانی و پلاسمادرمانی با تعرفه دولتی ارائه می‌شود.

رئیس مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت‌الله خوانساری هم گفت: این کلینیک با هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیران سلامت تجهیز شده و خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی ارائه می‌کند.