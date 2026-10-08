نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در دیدار چهره‌به‌چهره با مردم و نخبگان استان به بررسی مطالبات آن‌ها پرداختند و بر تأمین زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست جمعی از نخبگان استان با فلاحی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ بر استفاده از ظرفیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تثبیت ساختار سازمانی بنیاد نخبگان استان تاکید شد.



همچنین اسدالله چراغی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در دیدار چهره‌به‌چهره با مردم دره‌شهر، رسیدگی مستقیم به خواسته‌ها و مسائل مردم را از اولویت‌های مسئولان دانست و بر تداوم این حضور و تلاش جهادی برای افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.