به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، امروز پنجشنبه ۱۶ مهر شهرداری ساوه ۷ صفر مغلوب میهمان خود گیتی پسند اصفهان شد، سن ایچ ساوه در اصفهان ۴ یک به پالایش نفت این شهر باخت و پالایش نفت شازند در قزوین با نتیجه ۴ یک بر تیم پردیس شهید شیری این شهر غلبه کرد.

تا پایان هفته هشتم، پالایش نفت شازند با ۱۶ امتیاز بعد از تیم‌های گهر زمین سیرجان و نماینده فوتسال بندرعباس با ۱۶ امتیاز در بالای جدول و رده سوم قرار دارد، سن ایچ ۸ امتیازی و یازدهم است و دیگر نماینده فوتسال استان شهرداری با یک امتیاز کمتر از همشهری خود تیم سن ایچ، در خانه دوازدهم جدول قرار دارد.

در هفته نهم جمعه اول آبان سن ایچ در ساوه میزبان مس سونگون است، پالایش نفت در شازند با نگین تندیس قرچک مسابقه می‌دهد و دیگر نماینده فوتسال استان شهرداری در کرمان میهمان فولاد زرند ایرانیان است.