تقابل تیم‌های نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور با تساوی به پایان رسید.

توقف ذوب آهن مقابل نساجی در خارج از خانه

توقف ذوب آهن مقابل نساجی در خارج از خانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ادامه رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۰۰ ذوب آهن اصفهان در قائمشهر به مصاف نساجی رفت که این دیدار با تساوی یک - یک پایان یافت.

در این دیوار رحمان جعفری دقیقه ۱۸ برای ذوب آهن و امیر مسعود سرآبادانی دقیقه (۸۲) برای نساجی کل زنی کردند.

امیرمسعود سرآبادانی هافبک نساجی در این دیدار موفق شد دو بار دروازه ذوب آهن را باز کند، اما گل اول شهریاری با تصمیم کمک داور ویدیویی مردود اعلام شد.

ذوب آهن هم دقیقه ۸۵ موفق شد دروازه نساجی را باز کند، اما با تصمیم داور این گل رد شد.