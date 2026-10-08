به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس جهرم گفت: بر اثر واژگونی خودروی ساینا در حوالی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، پنج نفر از سرنشینان این خودرو شامل دو خانم و سه کودک مصدوم شدند.

رحمانیان افزود: در پی این حادثه، دو کودک به دلیل شدت جراحات، توسط تیم امداد هوایی برای مداوای تخصصی به شیراز منتقل شدند.

او بیان کرد: سایر مصدومین این حادثه نیز به بیمارستان جهرم منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس جهرم در پایان گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.