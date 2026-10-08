به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در حاشیه مراسم با تجلیل از مسابقه قصه نویسی «ماموریت ماکان» در قم اشاره به برگزاری همزمان رویداد «ماموریت ماکان» در ادارات کل محیط زیست سراسر کشور، گفت: این رویداد در حوزه قصه‌نویسی با رویکردی اجتماعی و سیاسی طراحی شد تا دانش‌آموزان با نگارش دلنوشته‌هایی، ضمن آشنایی با محیط زیست ، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن علیه کودکان بی‌گناه و مظلوم را محکوم کنند.

سیده مریم محمدی، افزود: هدف ما این است که نسل جدید بداند رژیم کودک‌کش اسرائیل تاکنون هزاران کودک را در سراسر جهان به شهادت رسانده است. دانش‌آموزان ما باید بدانند چگونه صدای اعتراض خود را نسبت به این ظلم آشکار به گوش جهانیان برسانند و یاد کودکان مظلوم را زنده نگه دارند.

محمدی با اشاره به مشارکت گسترده دانش‌آموزان قمی در این طرح گفت: «حدود ۴ هزار دانش‌آموز در مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» شرکت کردند که از میان آن‌ها، ۳۰ نفر به عنوان برگزیده نهایی انتخاب و در این مراسم با اهدای جوایزی از آن‌ها قدردانی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان از برنامه‌های آتی برای این آثار خبر داد و تأکید کرد: تمامی دلنوشته‌های دانش‌آموزان به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد تا برای کودکان سراسر جهان ارسال شود. بدین ترتیب کودکان جهان آگاه خواهند شد که ظلم و ستمی که این ائتلاف کودک‌کش بر مردم دنیا تحمیل می‌کند، بی‌پاسخ نخواهد ماند.