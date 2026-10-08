برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» امشب به بررسی پیشرفت‌های فناوری فضایی و اقدامات پلیس پیشگیری می‌پردازد و رادیو نمایش نیز با پخش نمایش «با چشمان بسته»، روایتی از امید و غلبه بر محدودیت‌ها را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «تهران ۲۰» شبکه تهران که با تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی تولید می‌شود، در قسمت امشب (پنج‌شنبه ۱۶ مهر)، میزبان حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران است تا به مناسبت هفته جهانی فضا، دستاورد‌های کشور در این حوزه را تشریح کند.

همچنین در بخش دیگر این برنامه، سردار ابراهیم کریمی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، همزمان با هفته نیروی انتظامی، اقدامات این پلیس در حوزه امنیت و آرامش شهروندان را بررسی می‌کند.

همچنین ، شبکه رادیویی نمایش از ۱۸ مهرماه، پخش نمایش رادیویی «با چشمان بسته» به کارگردانی ایوب آقاخانی را آغاز می‌کند.

این نمایش که نویسندگی آن بر عهده مریم تاجیک است، داستان فردی را روایت می‌کند که پس از از دست دادن بینایی در جنگ، با حمایت اطرافیان، مسیر تازه‌ای از امید را در میدان «گل‌بال» می‌یابد. این نمایش رادیویی که با نقش‌آفرینی هنرمندانی، چون میرطاهر مظلومی و فریدون محرابی تولید شده، در ساعت‌های یک بامداد، ۱۰ و ۱۶ پخش می‌شود.