زور تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان انزلی در هفته هشتم لیگ برتر به هم نرسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته هشتم آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی با تیم ملوان بندرانزلی یک - یک مساوی شد.

در این دیدار که قضاوت آن را میثم حیدری برعهده داشت؛ ابتدا این تیم ملوان بود که در دقیقه ۷ با ضربه سر عرفان شهریاری تا دقیقه ۵۴ از میزبان پیش افتاد تا اینکه روی ضربه نه چندان محکم بهرام گودرزی و اشتباه مهلک دروازه بان ملوان بازی به تساوی در عدد کشیده شد.

بدین ترتیب آلومینیوم برای یازدهمین مسابقه پیاپی نباخت و در این دیدار نیز با حفظ رکورد خود در فصل جاری تیم بدون باخت لیگ برتر است.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال سه شنبه ۲۱ مهر با مسابقه تیم‌های آلومینیوم و فجر شهید سپاسی در شیراز پیگیری می‌شود.