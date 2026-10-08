به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا گفت: مسابقات پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی و ترکیبی آتش‌نشانان فسا با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش مهارت‌های فردی و تیمی و تقویت هماهنگی نیرو‌های امدادی، در سالن مجموعه کارگران فسا برگزار شد.

محمد راستی افزود: آتش نشانان در این مسابقات به صورت انفرادی و در چهار بخش با یکدیگر به رقابت پرداختند.

راستی بیان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای مهارت‌های فردی و تیمی، یکسان‌سازی آموزش‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نیرو‌های امدادی بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا در پایان گفت: در حاشیه این دوره از مسابقات، از تجهیزات تخصصی و به‌روز امداد و نجات، از جمله تشک‌های نجات استاندارد نیز رونمایی و از نفرات برتر تقدیر شد.