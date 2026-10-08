وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح پردیس سینمایی خمینی‌شهر اصفهان، از افزایش ظرفیت سینما‌های کشور و برنامه‌ی گسترده برای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید عباس صالحی در این مراسم گفت: در دو سال گذشته، ۲۰۰ هزار متر مربع به زیرساخت‌های فرهنگی و ۱۶ هزار صندلی به ظرفیت سینما‌های کشور افزوده شده است.

وی همچنین افزود: پس از افتتاح ۵۳ مجتمع فرهنگی در سال گذشته، قرار است ۸۶ طرح جدید در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

صالحی تأکید کرد تلاش وزارتخانه بر این است که سرانه زیرساخت‌های فرهنگی ایران را به میانگین جهانی نزدیک‌تر کند.

‌استاندار اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان خمینی‌شهر، افتتاح پردیس سینمایی شهرستان را گامی در راستای تحقق عدالت و برابری فرهنگی دانست.

‌نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با اشاره به تاریخچه این مجموعه، خاطرنشان کرد که این پردیس پس از سال‌ها غیرفعالی، اکنون با مشارکت بخش خصوصی بازگشته است تا در مسیر عدالت فرهنگی گام بردارد.

‌حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نیز در این مراسم بر ضرورت تولید محتوای فاخر و مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی در این مرکز جدید تأکید کرد.