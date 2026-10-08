مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال بانوان ایران، در ادامه حضور خود در رقابت‌های کمتر از ۱۸ سال دختران آسیا، چهارمین دیدار این مسابقات را نیز به عنوان سرداور قضاوت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کمتر از ۱۸ سال دختران آسیا که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است، مهسا کارگری پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، قضاوت دیدار کره‌جنوبی و چین‌تایپه را بر عهده داشت.

کارگری در این دیدار به عنوان سرداور و در کنار داورانی از تایلند و مالزی، تیم داوری مسابقه را تشکیل داد. این دیدار با برتری ۶۷ بر ۶۴ کره‌جنوبی به پایان رسید و این تیم با این پیروزی راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

این چهارمین قضاوت مهسا کارگری در رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال دختران است و او در هر چهار دیدار خود در این مسابقات، مسئولیت سرداوری را بر عهده داشته است.

کارگری جمعه ۱۷ مهرماه نیز از ساعت ۱۴:۳۰ قضاوت دیدار مرحله نیمه‌نهایی بین استرالیا و چین را بر عهده خواهد داشت.