ویژه برنامه های «هفته جهانی کودک» در رواق کودک حرم مطهر رضوی
ویژه برنامه جشن برای کودکان در قالب چند کارگاه در رواق کودک حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول بخش رواق کودک حرم مطهر رضوی گفت: ویژه برنامه جشن کودکان شامل نمایش عروسکی و جشنواره کاردستی در طول هفته جهانی کودک در حرم مطهر برگزار می شود و «شربت خانه کودکی» نیز در صحن امام حسن (ع) راه اندازی می شود که در این شربت خانه، کودکان از کودکان پذیرایی می کنند.
سلمانی افزود: کودکان می توانند از طریق مدارس و تشکل ها برای حضور در شربت خانه کودکی ثبت نام کنند و پس از ثبتنام از طریق سایت، در این برنامه حضور پیدا کنند. مدت زمان حضور کودکان در این برنامه حدود دو ساعت پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: برنامه های ویژه رواق کودک از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به صورت مستمر برگزار می شود و کودکان در گروه های مختلف در طول روز در این برنامه ها حضور پیدا می کنند. بنابراین برنامه های رواق کودک محدود به یک ساعت خاص نیست و در طول روز ادامه دارد.
سلمانی ادامه داد: فعالیت شربت خانه کودکی نیز در صحن امام حسن (ع) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ انجام می شود و کودکان در این بازه زمانی می توانند در برنامه حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: مخاطبان بخش کودک، خردسالان و کودکان ۳ تا ۹ سال هستند و برای برنامه شربت خانه کودکی نیز گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است.