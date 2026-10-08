در حرم مطهر برگزار می شود و «شربت‌ خانه کودکی» نیز در صحن امام حسن (ع) راه‌ اندازی می‌ شود که در این شربت‌ خانه، کودکان از کودکان پذیرایی می‌ کنند.

سلمانی افزود: کودکان می‌ توانند از طریق مدارس و تشکل‌ ها برای حضور در شربت‌ خانه کودکی ثبت‌ نام کنند و پس از ثبت‌نام از طریق سایت، در این برنامه حضور پیدا کنند. مدت زمان حضور کودکان در این برنامه حدود دو ساعت پیش‌ بینی شده است.

وی بیان کرد: برنامه‌ های ویژه رواق کودک از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به‌ صورت مستمر برگزار می‌ شود و کودکان در گروه‌ های مختلف در طول روز در این برنامه‌ ها حضور پیدا می‌ کنند. بنابراین برنامه‌ های رواق کودک محدود به یک ساعت خاص نیست و در طول روز ادامه دارد.

سلمانی ادامه داد: فعالیت شربت‌ خانه کودکی نیز در صحن امام حسن (ع) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ انجام می‌ شود و کودکان در این بازه زمانی می‌ توانند در برنامه حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: مخاطبان بخش کودک، خردسالان و کودکان ۳ تا ۹ سال هستند و برای برنامه شربت‌ خانه کودکی نیز گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است.