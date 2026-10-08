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هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران پنجشنبه ۱۶ مهر با برگزاری شش دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز نخست هفته هشتم لیگ برتر فوتسال که پنجشنبه ١۶ مهر برگزار شد به این شرح است:
مسسونگون ورزقان ۴ – ٣ دائمپناه مشهد
گلزنان مس: محمد شکری، فرهاد فخیم، فرهاد فخیم، فرهاد فخیم / گلزنان دائمپناه: سینا زنگویی، عبدالرحمان سارانی، حمیدرضا مرادیان
شهرداری ساوه ٠ – ٧ گیتیپسند اصفهان
گلزنان گیتیپسند: سعید احمدعباسی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، مهدی کریمی، ابوالفضل افضلی، امیرحسین داوودی، سعید احمدعباسی
شهید شیری قزوین ۱ – ۴ پالایشنفت شازند
گلزنان شیری: امیرمحمد کوشکی / گلزنان پالایشنفت: بهداد شیخ احمدی، پژمان بهادیوند چگینی، علیرضا جوان، رضا مددی
فولاد هرمزگان ۳ – صفر دلسوختگان قم
گلزنان فولاد: محمد بنی اسدی، خلیل بارانیزاده، حسامالدین بابایی
نگینتندیس قرچک ۱ – ۱ فولاد زرند
گلزن نگینتندیس: حمید قهرمانی / گلزنان فولاد: داود خسروی سعدی
پالایشنفت اصفهان ۳ – ۱ سنایچ ساوه
گلزنان پالایشنفت: وحید تقوی، محمد یقینلو، امیرحسین تاجیک / گلزنان سنایچ: دانیال گیویلی
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال - جمعه ١٧ مهر:
ساعت ١۶
گُهرزمین سیرجان – پالایشنفت بندرعباس
در جدول گُهرزمین با ۱۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای پالایشنفت بندرعباس و پالایشنفت شازند با ۱۶ امتیاز سوم و چهارمند و گیتی پسند با ۱۵ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.