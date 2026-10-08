هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، برتری پرگل گیتی پسند مقابل میزبانش

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، برتری پرگل گیتی پسند مقابل میزبانش



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز نخست هفته هشتم لیگ برتر فوتسال که پنج‌شنبه ١۶ مهر برگزار شد به این شرح است:

مس‌سونگون ورزقان ۴ – ٣ دائم‌پناه مشهد

گلزنان مس: محمد شکری، فرهاد فخیم، فرهاد فخیم، فرهاد فخیم / گلزنان دائم‌پناه: سینا زنگویی، عبدالرحمان سارانی، حمیدرضا مرادیان

شهرداری ساوه ٠ – ٧ گیتی‌پسند اصفهان

گلزنان گیتی‌پسند: سعید احمدعباسی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، مهدی کریمی، ابوالفضل افضلی، امیرحسین داوودی، سعید احمدعباسی

شهید شیری قزوین ۱ – ۴ پالایش‌نفت شازند

گلزنان شیری: امیرمحمد کوشکی / گلزنان پالایش‌نفت: بهداد شیخ احمدی، پژمان بهادیوند چگینی، علیرضا جوان، رضا مددی

فولاد هرمزگان ۳ – صفر دلسوختگان قم

گلزنان فولاد: محمد بنی اسدی، خلیل بارانی‌زاده، حسام‌الدین بابایی

نگین‌تندیس قرچک ۱ – ۱ فولاد زرند

گلزن نگین‌تندیس: حمید قهرمانی / گلزنان فولاد: داود خسروی سعدی

پالایش‌نفت اصفهان ۳ – ۱ سن‌ایچ ساوه

گلزنان پالایش‌نفت: وحید تقوی، محمد یقین‌لو، امیرحسین تاجیک / گلزنان سن‌ایچ: دانیال گیویلی

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال - جمعه ١٧ مهر:

ساعت ١۶

گُهرزمین سیرجان – پالایش‌نفت بندرعباس





در جدول گُهرزمین با ۱۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های پالایش‌نفت بندرعباس و پالایش‌نفت شازند با ۱۶ امتیاز سوم و چهارمند و گیتی پسند با ۱۵ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.