به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام از اجرای طرح‌های آبرسانی و برق‌رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی استان خبر داد و گفت: برای تکمیل آبرسانی به پاسگاه‌های مرزی دهلران، ۸ کیلومتر خط انتقال جدید نیاز است که تکمیل آن به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مجید عسگری در بازدید از طرح آبرسانی به پاسگاه مرزی ربوط گفت: در این طرح؛ علاوه بر تعویض الکتروپمپ‌ها و نصب ترانس جدید، حدود ۲ کیلومتر از خط انتقال آب نیز تعویض و مخازن آب شور که امکان آبگیری نداشتند، تعمیر و دوباره عملیاتی شدند.

وی اعتبار اولیه پیمان این طرح را حدود ۸ و نیم میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با اجرای این اقدامات، بخشی از زیرساخت آبرسانی برای مرزبانان مستقر در منطقه احیا و وارد مدار شده است.

عسگری با اشاره به نیاز پاسگاه‌ها و برجک‌های مسیر به آبرسانی، ادامه داد: برای تکمیل این طرح و رساندن آب به پاسگاه‌های ابتدای مسیر، حدود ۸ کیلومتر خط انتقال دیگر مورد نیاز است که با اجرای آن، برجک‌های واقع در مسیر نیز از آب برخوردار خواهند شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام همچنین از اجرای طرح برق‌رسانی به یکی از پاسگاه‌های مرزی دهلران خبر داد و گفت: این طرح به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد و ششصد میلیون تومان به پیمان واگذار شده بود که زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسید.

عسگری در پایان تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۳ برجک مرزی دهلران بدون برق است که برآورد ریالی اجرای طرح‌های برق‌رسانی آن‌ها انجام شده و با تأمین اعتبار، این طرح‌ها نیز تکمیل می‌شوند.

سرهنگ حمیدرضا عالی، جانشین فرمانده مرزبانی استان ایلام بابیان این که امکانات رفاهی با مشارکت استانداری و وزارت کشور واحد‌های مرزی توسعه یافته است، گفت:

با حمایت وزارت کشور و تلاش مسئولان استان، ۸ واحد مرزی از آب آشامیدنی بهداشتی و یکی از پاسگاه‌های مرزی نیز از برق پایدار برخوردار شد.