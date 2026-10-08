به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ثبت نام مسابقات قرآنی جامعه کارگری آغاز شد.

مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی گلستان می‌گوید: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت roshd۱۶. Ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

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در آستانه بزرگداشت دومین اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید استان گلستان، یادواره شهدای دانش آموز در کردکوی برگزار شد.

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ساخت مدرسه ۶ کلاسه در محله زیتونلی نگین‌شهر آغاز شد.

این مدرسه با مشارکت حاج قربان آتابای، خیر مدرسه‌ساز احداث خواهد شد.

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جهاد گران درمانی در سالن ورزشی در خیابان امام رضا گرگان تا فردا صبح و عصر به مردم خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه می‌دهند.

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نشست مبانی کاربردی حکمرانی در نظام سلامت در گرگان برگزار شد.

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صبح امروز مجتمع رفاهی گالیکش گلستان، در یک حادثه آتش‌سوزی سوخت.

محمد ملکان رییس آتش نشانی گالیکش گفت: این مجتمع رفاهی به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع دارای فروشگاه‌های موادغذایی و پوشاک بود. علت آتش سوزی در دست بررسی است.