استاندار اردبیل از اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و عمرانی در استان با تخصیص بودجه‌های کلان خبر داد و گفت: پروژه‌های راه‌آهن و توسعه بزرگراه‌ها با حمایت‌های ویژه دولت به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند

.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست معاون اجرایی رئیس‌جمهور با مدیران استان، با اشاره به تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل پس از ۲۲ سال انتظار، اظهار کرد: با عنایت ویژه رئیس‌جمهور و تزریق بیش از ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان، این پروژه به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با اعتبار ۵هزار میلیارد تومان، ۸۳ کیلومتر بزرگراه و با هزینه ۳هزار میلیارد تومان، ۳۶۰ کیلومتر بهسازی راه‌های استان و توسعه مسیرهای روستایی و فرعی انجام شده است.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: در حال حاضر ۱۷۸ مدرسه با مجموع ۹۲۰ کلاس درس در سطح استان در حال اجراست که این میزان نشان‌دهنده رشد ۳ برابری مدرسه‌سازی نسبت به میانگین سال‌های گذشته است.

امامی یگانه با اشاره به بهبود شاخص‌های رفاهی آموزشی افزود: سرانه فضای آموزشی استان از ۴/۲مترمربع به ۵/۳مترمربع افزایش یافته و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال این شاخص را به سطح میانگین کشوری برسانیم.

وی ادامه داد: ۵۰درصد مدارس استان با مشارکت خیرین و مسؤولیت اجتماعی ساخته شده و فرآیند هوشمندسازی نیز در حال انجام است.

وی از پیشرفت چشمگیر طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: در ابتدای دولت، پیشرفت فیزیکی این طرح در اردبیل حدود ۲۰درصد بود که اکنون به ۷۰درصد رسیده است.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت ۲۷هزار واحدی طرح مسکن ملی در استان تأکید کرد: اولویت اصلی ما تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه گاز، برق و فاضلاب برای این طرح است و طبق هدف‌گذاری، تا پایان سال جاری حداقل ۱۰هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

امامی یگانه از پیشرفت‌های گسترده اقتصادی و زیرساختی استان در حوزه‌های تأمین آب، انرژی، توسعه کشاورزی و احیای صنایع خبر داد و تأکید کرد: اردبیل در شاخص‌های مهم اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور یافته است.

استاندار اردبیل با ارائه گزارش از عملکرد اقتصادی استان، از بهبود چشمگیر رتبه اردبیل در شاخص‌های کسب‌وکار خبر داد و اظهار کرد: اردبیل در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار از رتبه ۲۸ به رتبه ۷ کشور ارتقا یافته و در حوزه صنایع نیز بیش از ۱۵۸ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال طی کمتر از ۲ سال به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی به رویدادهای اقتصادی مهم استان از جمله همایش سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در این همایش، ۴۷ تفاهم‌نامه با ارزش مجموع ۸۵هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا رسید.

استاندار اردبیل ادامه داد: با برگزاری همایش تأمین مالی، ۴۷ تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل و ۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های زیرساختی از طریق ماده ۵۶ منعقد شده است.

امامی یگانه با اشاره به توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی، از سفر هیات‌های اقتصادی به جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: در پی این تعاملات، ۶۲هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی وارد استان شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه آب، اعلام کرد: از ابتدای دولت، ۶هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های سدسازی، شبکه آبیاری و تأمین آب شرب و کشاورزی هزینه شده است.

استاندار اردبیل ادامه داد: با اخذ مجوز ماده ۲۳، فرآیند تأمین آب ۱۱ شهر شمالی و ۶۸۳ روستای استان با اعتباری افزون بر ۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از سال آینده آغاز خواهد شد.

امامی یگانه با اشاره به پروژه‌های راهبردی بخش انرژی گفت: با هزینه ۳هزار میلیارد تومان، خط دوم انتقال گاز به استان احداث و با سرمایه‌گذاری ۹هزار میلیارد تومان، زیرساخت‌های ارتباطی و پست‌های انتقال برق ارتقا یافته‌اند.

امامی یگانه بیان کرد: بهره‌برداری از فاز اول نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر با ظرفیت ۵ مگاوات پس از ۲۷ سال میسر شد.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محوری و هوشمندسازی کشاورزی، تصریح کرد: با هدف رفع مشکلات مردم، بیش از ۱۵۰ سفر شهرستانی در استان انجام شده و با حضور مستمر مدیران و بانک‌ها، تلاش می‌شود تا نیازهای اساسی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.