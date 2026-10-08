ساکنان و گردشگران کیش به یاد شهید امیرحسین ترکاشوند در دویست و بیست و دومین شب از حماسه خیابان در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل کیش شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش در گرامیداشت هفته انتظامی و به یاد شهید ستوان سوم امیرحسین ترکاشوند از شهدای امنیت کیش در دی سال گذشته با حضور در میدان ساحل با فریادهای الله اکبر بار دیگر با آرمان های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان وحدت و همدلی را رمز پیروزی بر دشمنان اسلام و ایران برشمردند و با حمایت از نیروهای مسلح کشورمان بر هوشیاری ملت ایران برابر توطئه های دشمنان تاکید کردند.

در این مراسم پدر شهید امیرحسین ترکاشوند با حضور در جمع مردم مبعوث کیش از ویژگی های اخلاقی شهید دقایقی سخنرانی کرد.

اهدای شاخه های گل از سوی مردم به پدر شهید از دیگر برنامه های مراسم اجتماع شبانه مردمی ساکنان و گردشگران کیش در دویست و بیست و دومین شب از حماسه خیابان بود.