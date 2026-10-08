به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نخستین گروه از واحد‌های ویلایی نیمه‌ساخت نهضت ملی مسکن که توسط شرکت خانه‌سازان پویا احداث شده‌اند، در قالب خانه‌های یک‌طبقه ویلایی با حیاط اختصاصی و در چهار تیپ معماری به متقاضیان تحویل می‌شوند.

مدیرعامل کارگزاری نهضت ملی مسکن قم در آیین تحویل این واحد‌ها گفت: شرکت خانه‌سازان پویا نخستین سازنده‌ای است که واحد‌های نیمه‌ساخت خود را در شهرک پرنیان به متقاضیان تحویل داده است.

مجتبی دلاوری پاریزی افزود: در شهرک پرنیان سه هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی در حال ساخت است که واحد‌ها پس از رسیدن به مرحله اسکلت، نما و اجرای دیوارکشی، پارکینگ و بخش‌های مشخص‌شده، به متقاضیان تحویل می‌شود و ادامه عملیات ساخت و نازک‌کاری بر عهده مالکان خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز تحویل واحد‌ها به متقاضیان اظهار کرد: مدارک و مستندات لازم از جمله پروانه ساختمانی و نقشه‌ها نیز در اختیار مالکان قرار می‌گیرد تا ادامه ساخت زیر نظر ناظران نظام مهندسی انجام شود.

مدیرعامل کارگزاری نهضت ملی مسکن قم گفت: حدود ۹۰ درصد واحد‌های شهرک پرنیان تاکنون انتخاب شده و تا پایان آبان نیز همه واحد‌های عرضه‌شده برای انتخاب متقاضیان ارائه خواهد شد.

دلاوری پاریزی با اشاره به روند اجرای زیرساخت‌های شهرک پرنیان افزود: شبکه آب، فاضلاب و برق، آسفالت و جدول‌گذاری همزمان با ساخت واحد‌ها در حال اجراست و بخشی از زیرساخت‌های روبنایی شامل مدرسه، مسجد، درمانگاه، کلانتری و آتش‌نشانی نیز آماده افتتاح یا در حال ساخت است.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز، احداث بوستان‌ها و میادین و کاشت درختان مثمر نیز در شهرک در حال انجام است و با تکمیل تدریجی زیرساخت‌ها، شرایط سکونت‌پذیری شهرک بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل کارگزاری نهضت ملی مسکن قم همچنین از اجرای طرح‌های توسعه مسیر‌های دسترسی به شهرک خبر داد و گفت: جاده قدیم نیزار در حال دوبانده شدن است و مسیر دسترسی از سمت علی‌آباد نیز در حال احداث است تا دسترسی ایمن‌تری برای ساکنان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت خانه‌سازان پویا نیز گفت: این شرکت ساخت ۵۵۲ واحد ویلایی را در شهرک پرنیان بر عهده دارد که در چهار تیپ معماری و در پلاک‌های ۳۰۰ مترمربعی احداث شده‌اند.

رجبی افزود: زیربنای مفید واحد‌ها حدود ۱۰۴ تا ۱۰۸ مترمربع است و طراحی آنها به گونه‌ای انجام شده که از نورگیری، تهویه و تأمین هوای تازه مناسبی برخوردار باشند.

وی با اشاره به کیفیت اجرای واحد‌ها گفت: بتن مورد استفاده در این پروژه در محل تولید و آزمایش‌های فنی آن به صورت مستمر انجام شده و تمامی نتایج آزمایش‌های ارائه‌شده مورد تأیید قرار گرفته است.

مدبرعامل شرکت خانه‌سازان پویا با بیان اینکه این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، افزود: قرارداد فعلی شرکت تا مرحله سفت‌کاری و اجرای نماست و با توجه به نظرسنجی انجام‌شده، ۸۱ درصد اعضای پروژه برای ادامه عملیات ساخت توسط این شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به فاصله شهرک از قم و دشواری تأمین مصالح، آب، برق و اکیپ‌های اجرایی، ادامه ساخت به صورت انفرادی برای متقاضیان دشوار است و اجرای متمرکز یا گروهی می‌تواند روند تکمیل واحد‌ها را تسهیل کند.

در آیین تحویل نخستین واحدها، خانواده‌هایی که سال‌ها مستاجر بودند نیز با دریافت کلید خانه‌های خود، از آغاز فصل تازه‌ای در زندگی‌شان گفتند؛ خانه‌هایی که قرار است پس از سال‌ها انتظار، سقف امن زندگی آنها باشد.

شهرک پرنیان در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری قم قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل واحد‌های مسکونی و زیرساخت‌های شهری، به یکی از کانون‌های جدید سکونت در استان تبدیل شود.