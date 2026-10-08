نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با حضور در نمایشگاه کتاب زاهدان، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و در جریان آثار و عناوین عرضه شده و میزان استقبال مردم از این رویداد فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله محامی در جریان این بازدید با حضور در غرفه‌های مختلف، با برخی ناشران و دست‌اندرکاران نمایشگاه گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های انجام‌شده برای برگزاری نمایشگاه قرار گرفت.

وی گفت: برگزاری مجدد نمایشگاه کتاب در زاهدان جای سپاسگزاری دارد و توفیق شد که امروز از این نمایشگاه بازدید داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه کتاب افزود: طبق اطلاعاتی که دریافت کردم، میزان مراجعه مردم به این نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته و همچنین در مقایسه با نمایشگاه‌های برگزار شده در برخی استان‌های دیگر بیشتر بوده و میزان فروش نیز قابل توجه است که این موضوع جای شکرگزاری دارد و نشان می‌دهد مردم استان ما اهل کتاب هستند.

آیت‌الله محامی بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده‌ها و نسل جدید تأکید کرد و گفت: باید خودمان و نسل جدید و فرزندانمان را به انس با کتاب و کتابخوانی عادت دهیم؛ چراکه کتاب، همان‌گونه که از قدیم گفته‌اند، یار مهربان و گنجینه‌ای است که می‌تواند انسان را به نتیجه فکر، دانش و تجربه‌های ارزشمند دیگران پیوند دهد و امکان بهره‌گیری از این تجربیات را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده کتاب‌های کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب زاهدان اظهار کرد: در بازدیدی که از نمایشگاه داشتم، به نظر می‌رسد حدود ۵۰ درصد یا بیشتر کتاب‌های عرضه شده مربوط به حوزه کودک و نوجوان است که از این جهت که کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی علاقه‌مند شوند، جای خوشبختی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در عین حال نسبت به کم‌رنگ بودن حضور و توجه گروه‌های سنی دیگر به کتاب و همچنین عرضه برخی آثار ترجمه‌شده هشدار داد و گفت: اینکه در حوزه‌های سنی دیگر مراجعه به کتاب کمتر است و کتاب‌های کمتری در این زمینه عرضه شده، جای تأمل دارد و همچنین بخشی از کتاب‌های عرضه شده، تألیف خارج از کشور یا ترجمه آثار خارجی است که از این جهت نیز باید توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اینکه فرهنگ بیگانه و ادبیات دیگر کشورها، به‌ویژه در قالب آثار ترجمه‌شده، در اختیار مردم و خصوصاً نسل جوان ما قرار گیرد، موضوعی است که باید نسبت به آن حساس باشیم.

آیت‌الله محامی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: ایران از گذشته و به‌ویژه در دوره اسلامی، مرکز علم، عقلانیت، فکر و فرهنگ بوده است و باید نویسندگان، دانشمندان و اندیشمندان خودمان، علاوه بر تولید علم، آثار و محصولات فرهنگی ارزشمندی تولید کنند تا این آثار مورد استقبال مردم قرار گیرد.

آیت‌الله محامی در پایان از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب زاهدان قدردانی و تشکر کرد و بر تداوم برگزاری چنین رویداد‌های فرهنگی و تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه تأکید کرد.