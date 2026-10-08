به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در مناطق شمالی و غربی استان به ویژه در روز شنبه ۱۸ مهر رگبار خفیف و پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حجت‌الله علی عسکریان با بیان اینکه دمای هوا طی پنج روز آینده نوسانات جزیی دارد، گفت: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه بالای صفر می‌رسد.

وی با اشاره به اختلاف ۳۱ درجه‌ای دما در استان اصفهان، گفت: امروز زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۸ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.