ایستادگی جبهه مقاومت در سالروز طوفان الاقصی فلسطینیان و دویست و بیست و یکمین تجمع شبانه ایرانیان، پیروزی جانفدایان را در نبرد با رژیم‌های استعماری نشان می‌دهد.

دویست و بیست و یکمین تجمع شبانه ایرانیان همزمان با سالروز طوفان الاقصی فلسطینیان

دویست و بیست و یکمین تجمع شبانه ایرانیان همزمان با سالروز طوفان الاقصی فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دویست و بیست و یکمین شب قرار خودجوش مردم استان مرکزی، طنین اتحاد و ندای استقلال، از حسینیه ایران، در برابر دروغ‌های پوشالی استکبار بلند شد.

از یاد طوفان الاقصی و شکوه جبهه‌ مقاومت تا ستایش آرامش میادین در سایه‌ امنیت نیروی انتظامی، روایت یک حقیقت بزرگ است: ایران، نه با سلاح، که با اراده‌ای پولادین مردم، قدرت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.

قرار شبانه ایرانیان، از یک اجتماع داخلی فراتر رفت و با گرامیداشت سالروز طوفان الاقصی، به بستری برای طرح پیام استقلال، انسجام ملی و حمایت از مقاومت در منطقه تبدیل شد.