روادید میلاد قلاوند، داور درجه یک بین‌المللی کشتی، برای حضور و قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی امید‌های جهان در لاس‌وگاس آمریکا صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، با اعلام فدراسیون کشتی، روادید میلاد قلاوند، داور درجه یک بین‌المللی کشور، برای حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی امید‌های جهان صادر شد.

قلاوند قرار است برای قضاوت در این رقابت‌ها راهی لاس‌وگاس آمریکا شود.

رقابت‌های کشتی قهرمانی امید‌های جهان از ۱۹ تا ۲۷ مهرماه در شهر لاس‌وگاس برگزار خواهد شد.

میلاد قلاوند از داوران جوان و باسابقه کشتی کشور است که سابقه قضاوت در رقابت‌های مهم جهانی و آسیایی در کشور‌های مختلف را در کارنامه دارد.

حضور این داور بین‌المللی در رقابت‌های کشتی امید‌های جهان، بار دیگر نام آبادان و منطقه آزاد اروند را در عرصه ورزش بین‌المللی مطرح کرده است.