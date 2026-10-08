اداره کل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی، افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و جنوب شرق استان و کاهش ملایم دما تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز تداوم جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد.

بر اساس این پیش‌بینی، از فردا جمعه تا اواخر روز یکشنبه با توجه به ناپایداری‌های جوی، آسمان اغلب نقاط خوزستان ابری خواهد بود و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و تندباد‌های لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در مناطق شمال‌غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج خواهد بود.

هواشناسی خوزستان همچنین از تداوم روند کاهش ملایم دما در سطح استان تا روز دوشنبه خبر داده است.

در شبانه‌روز گذشته، امیدیه با دمای **۴۶.۳ درجه سانتیگراد** گرم‌ترین و ایذه با **۱۸.۸ درجه** خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

دمای اهواز نیز در همین مدت در فرودگاه این شهر به بیشینه **۴۲.۲** و کمینه **۲۴.۹ درجه سانتیگراد** رسیده است.