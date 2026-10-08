بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دو نفر در رودخانه شهر اراک جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، ساعت ۱۵:۱۵، گزارش کشف جسد در داخل رودخانه واقع در بلوار میرزای شیرازی، محدوده پل مشتافی، به مرکز پیام سازمان اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی از ایستگاه ۱۵۰ آتش‌نشانی به محل اعزام شد و آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات دسترسی به جسد و انتقال آن از داخل رودخانه را انجام دادند.

حسین سروش، افسر گشت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک نیز در محل حادثه حضور داشت و بر روند عملیات نظارت کرد.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی نیز اعلام کرد: ساعت ۱۴:۴۸ امروز، در پی گزارش سقوط مردی حدوداً ۵۰ ساله از ارتفاع تقریبی ۱۰ متری به داخل رودخانه در محدوده رودکی، نرسیده به پل مشتاقی، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس اصناف به محل حادثه اعزام شد.

با حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل، مشخص شد فرد حادثه‌دیده فاقد علائم حیاتی بود و پس از بررسی‌های لازم، فوت وی در محل تأیید شد.