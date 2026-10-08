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نیمه نخست دیدار تیمهای تراکتور تبریز و استقلال تهران در هفته هشتم لیگ برتر با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر ایران در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز به مصاف هم رفتند و که نیمه نخست با تک گل سعید سحرخیزان به سود آبی پوشان به پایان رسید.
ترکیب تراکتور در این دیدار به این شرح است:
بیرانوند، شیری، شجاع، حسینی، هلیلوویچ، دانیال، نادری، فرشاد فرجی، دانشگر، شهریار و حسینزاده
ترکیب استقلال در این بازی به این شرح است:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر اسانی، امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی، اسماعیل قلیزاده