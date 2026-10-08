به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر ایران در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز به مصاف هم رفتند و که دیدار دو تیم با تساوی یک - یک به پایان رسید.

سعید سحرخیزان (۲۸) برای استقلال و سیدمهدی حسینی (۷۴) برای تراکتور موفق به گلزنی شدند.

شاگردان جواد نکونام با این تساوی ۱۷ امتیازی شدند و همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نیز با ۱۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستادند.

تیم های فوتبال تراکتور و استقلال بیستم مهرماه در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف حریفان‌شان می‌روند.

اتفاق مهم بازی، مصدومیت یاسر آسانی و تعویض وی در آغاز نیمه دوم بود.





ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، مهدی شیری، سیدمهدی حسینی (۸۵ - مرتضی فاضلی)، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۸ - صادق محرمی)، محمد نادری (۵۳ - میلاد زکی‌پور)، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو (۸۵ - تونی اشترکالی) و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی (۶۵ - ماشاریپوف)، اسماعیل قلی‌زاده (۷۶ - روزبه چشمی)، یاسر آسانی (۴۶ - محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (۱+۹۰ - قایدی).