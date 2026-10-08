همزمان با رایگان شدن اتوبوس‌های شهری کرمان، باید با تقویت و نوسازی ناوگان، افزایش تعداد اتوبوس‌ها و بهبود کیفیت خدمات پیگیری شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛طرح اتوبوس‌های رایگان، شهر کرمان که تا پایان آبان‌ بدون بلیت شهروندان را جابه‌جا کنند؛ راهکار موثر برای گشودن گره‌های ترافیکی توسعه حمل‌ونقل عمومی وجلوگیری ازکیفیت نامصرف زندگی، مصرف بی رویه سوخت و آلودگی هواست.

با این حال، رایگان شدن اتوبوس‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های حمل‌ونقل عمومی شهر باشد و باید همزمان با تقویت و نوسازی ناوگان، افزایش تعداد اتوبوس‌ها و بهبود کیفیت خدمات پیگیری شود ؛ زیرا شهروندان علاوه بر حذف هزینه بلیت، به اتوبوس‌های کافی، منظم و باکیفیت نیز نیاز دارند.