مدیر امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز گفت: استفاده از چراغ گردان و معرفی خودروهای شخصی به عنوان امداد خودرو بدون داشتن مجوز، موجب سردرگمی و افزایش مشکلات مردم در زمان بروز نقص فنی خودرو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، شهرام نجفی با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» شبکه البرز اظهار کرد: استفاده از چراغ گردان تابع ضوابط مشخصی است و هر خودرویی نمی‌تواند بدون مجوز از این وسیله استفاده کند ، برخی افراد برای جلب توجه مردم و جذب مشتری، خودروهای شخصی خود را به چراغ گردان مجهز کرده و خود را به عنوان امداد خودرو معرفی می‌کنند، در حالی که تحت نظارت هیچ نهاد یا سازمانی نیستند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نمی‌دانند برای دریافت خدمات امدادی باید با چه مجموعه‌ای تماس بگیرند و چه کسی مسئولیت خدمات ارائه‌شده را برعهده دارد.

نجفی با اشاره به شرایط اضطراری رانندگان پس از خرابی یا تصادف خودرو گفت: در این وضعیت، فرد معمولاً به دنبال حل سریع مشکل است و ممکن است بدون بررسی مجوز امدادگر، خودرو یا خدمات را در اختیار او قرار دهد.

نجفی با پیشنهاد این مطلب که استان البرز یک امداد خودروی معتبر و رسمی را به عنوان مرجع مورد اعتماد مردم معرفی کند تا شهروندان در زمان نیاز بدانند از چه طریق باید خدمات امدادی دریافت کنند ، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق به مردم می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و شهروندان باید بدانند پیش از دریافت خدمات امدادی، از اعتبار و مجوز مجموعه ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.

نجفی همچنین درباره خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: این مجموعه تعمیرگاه اختصاصی ندارد و امدادگران نیز اجازه ندارند تعمیرگاه خاصی را به مشتری تحمیل یا معرفی کنند؛ در صورتی که خودرو قابلیت تعمیر در محل نداشته باشد، موضوع حمل خودرو با هماهنگی مالک انجام می‌شود و صاحب خودرو می‌تواند تعمیرگاه موردنظر خود را انتخاب کند.