به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید از دادگاه‌ها، دادسراها، دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف شهرستان سلسله، ضمن ارزیابی عملکرد شعب دایر در این منطقه، بیان کرد: همکاران در این حوزه قضایی، فعالیت‌های خود را با استناد به سند تحول و تعالی نظام قضایی پیش می‌برند. آنچه در بررسی عملکرد این شهرستان ملموس است، انگیزه بالا و تعهد همکاران در اجرای وظایف قانونی است که منجر به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای فنی و عملیاتی این حوزه، بر پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت پرونده‌ها تأکید و خاطرنشان کرد:شهرستان سلسله یکی از حوزه‌های قضایی موفق در مدیریت پرونده‌های بدون کاغذ و پالایش پرونده‌های مسن بوده است،همچنین، ورود هوشمندانه همکاران به مباحثی نظیر اقناع آرا، اتقان‌آرا و به‌ویژه تقویت سازوکارهای صلح و سازش، نشان‌دهنده نگاه پیشگیرانه نظام قضایی در این منطقه برای کاهش نرخ جرم و پیشگیری از وقوع آن است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش پایانی بازدید خود، بر محوریت حقوق شهروندی در فرآیند رسیدگی‌ها تأکید کرد و افزود: هدف نهایی دستگاه قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما اجرای عدالت زمانی معنا و شیرینی بیشتری می‌یابد که با رضایت خاطر مراجعان همراه باشد،تأکید ما بر این است که شهروندان پس از مراجعه به مراجع قضایی، با احساس آرامش و اطمینان از رعایت حقوق خود، از مجتمع‌ها خارج شوند.